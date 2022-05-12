أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 6 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 5 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 15 إلى 19 مايو 2022م.

278 أصلًا من العقارات والمنقولات:

وتعرض المزادات 278 أصلًا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية وشاليهات ومنقولات لسيارات من أنواع وموديلات متعددة.

وتبدأ المزادات بمزاد دانة الرياض الحضوري الذي يستعرض 14 عقارًا متنوعًا بمدينة الرياض، ومزاد عالية حفر الباطن الإلكتروني الذي يستعرض 64 عقاراً بمحافظة حفر الباطن، ومزاد الوسيطاء الحضوري الذي يُقام على بلكات سكنية وتجارية تحتوي 119 عقاراً بمحافظة الرس، كذلك مزاد سلمى الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات بمدينة حائل، ومزاد نسمة الشرقية الحضوري الذي يستعرض 11 عقاراً بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مزاد منقولات يعرض سيارات مستعملة من أنواع وموديلات متعددة تتجاوز الـ 63 سيارة بمدينة الرياض.

بيت الخبرة:

ويعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.