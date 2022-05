اشتعلت إيران غضبًا وتدافع الناس إلى المحال والمتاجر لتأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية والمواد الغذائية؛ ما دفع الآلاف إلى الخروج في الشوارع مطالبين بوقف الفساد والتدخل لإعادة ضبط الأسعار وتوفير السلع الضرورية.

Not only in periphery: #Iran capital #Tehran today-people are in panic after Raisi government updated the prices of basic products.

