أعلن الإسباني إيسكو رحيله عن ريال مدريد الإسباني اليوم، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في صفوف النادي الملكي.

وقال لاعب الريال السابق في رسالته الوداعية: ” شكرًا لكم على الود وأتمنى لكم التوفيق، هلا مدريد”.

وعانى اللاعب الإسباني صاحب الـ30 عامًا، من عدم اللعب بصورة أساسية مع الريال في المواسم الأخيرة، حتى بعد قدوم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث كان احتياطيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا أول أمس أمام نادي ليفربول الإنجليزي.

إنجازات إيسكو مع الريال

ويُعد إيسكو ثاني لاعب يغادر ريال مدريد صيف 2022، بعد البرازيلي مارسيلو.

وكان النجم الإسباني انضم إلى الريال في عام 2013 قادمًا من نادي مالاجا الإسباني، وحقق مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني في 3 مناسبات ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، لقب السوبر الإسباني 3 مرات، لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، لقب السوبر الأوروبي 3 مرات، لقب كأس العالم للأندية 4 مرات”.