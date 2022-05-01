يواصل النيجيري أوديون إيغالو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه مع الزعيم، خلال مواجهات بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.

وكان النجم النيجري أحد العناصر الأساسية في نادي الهلال أثناء مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن الزعيم من حسم صعوده إلى دور الـ16.

مواجهات حاسمة للهلال محليًّا:

ومن المٌقرر، أن يخوض نادي الهلال سبع مباريات حاسمة في مشواره ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في محاولة أخيرة لحسم اللقب، في حالة تعثر الاتحاد.

ويحتاج نادي الهلال إلى جميع عناصره في المواجهات المقبلة، وخاصة إلى خط هجومه من أجل قيادة الفريق بقوة ضد الفرق السبعة التي ستواجه الزعيم خلال الأيام القادمة.

إيجالو يسجل في الفرق الكبرى:

وقدم النيجيري أوديون إيغالو، أداء مميزًا مع الفريق، خاصة ضد الفرق الكبرى، حيث تمكن اللاعب من التسجيل في شباك الأندية السعودية العملاقة أكثر من مرة.

وتمكن المهاجم النيجيري إيغالو من تسجيل 19 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، 11 هدفًا منهم، جاءت في الفرق الكبرى.

وأحزر إيغالو في مرمى الفرق الستة الكبرى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 4 أهداف أمام الأهلي، و3 أهداف ضد الاتحاد، وهدفين أمام الشباب، وهدف وحيد ضد كل من النصر والهلال.