يدخل النيجيري أوديون إيغالو نجم الهلال، مباراة الفيحاء متحديًا الفريق البرتقالي لهز شباكه غدًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

إيغالو يسعى للرد على هزيمة الثالث من مايو

وكان الفريقان التقيا يوم 3 مايو الجاري في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفيحاء بهدف دون رد.

النجم النيجيري سيسعى إلى أن يكون الورقة الرابحة لـ الهلال للفوز بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه.

تعليق النجم النيجيري

وعلق اللاعب النيجيري عن مباراة الغد قائلًا: “جميعنا كلاعبين لدينا رغبة وإصرار لتحقيق الفوز وتتويج جهودنا بهذه البطولة، وفي كرة القدم لا يوجد فريق صغير وكبير، يجب أن نحترم أي خصم، المباراة 90 دقيقة”.

وواصل إيغالو قائلًا: “وطموحنا وهدفنا هو تحقيق الانتصار بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.. ومباراة الغد مختلفة عن مباراتنا السابقة أمام الفيحاء التي خسرناها في الدوري، والتي لم نكن سيئين بها ولكن كان ينقصنا التركيز أمام المرمى والتوفيق للتسجيل”.