يُعد النيجيري أوديون إيغالو أحد أهم الأوراق الرابحة لنادي الهلال، عند مواجهة نادي الاتحاد منتصف مايو الجاري في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الهلال، نادي الاتحاد الأحد 15 مايو بالجولة السابعة والعشرين.

إيغالو يعد بتسجيل مزيد من الأهداف

وتحدث اللاعب النيجيري لـ موقع Punchng قائلًا إنه سيسجل في كل الفرق التي يقابلها مع الهلال أملًا في نيل لقب دوري المحترفين.

وأضاف اللاعب النيجيري أنه لن يكتف بما سجل من أهداف وسيقاتل من أجل إحراز المزيد مع استئناف مباريات الدوري بداية من بعد الغد الثلاثاء.

موعد المباريات المتبقية لـ الهلال بـ دوري المحترفين

وسيواجه الزعيم فريق الفيحاء في الجولة الـ19 والمؤجلة بين الفريقين مساء بعد غد الثلاثاء ، ثم يواجه ضمك يوم السبت المقبل السابع من مايو في الجولة الـ26، ثم مواجهة الاتفاق في الجولة العشرين والمؤجلة يوم 11 مايو المقبل، ثم مواجهة نادي الاتحاد الأحد 15 مايو بالجولة السابعة والعشرين.

ويواجه الزعيم فريق أبها في الجولة الـ28 يوم 20 مايو، ثم مواجهة نادي الفتح في الجولة الـ29 يوم 25 مايو.

وتُختتم مباريات الهلال بمواجهة الفيصلي بالجولة الثلاثين يوم 29 مايو المقبل.