عزز المهاجم النيجيري أوديون إيغالو من تفوق نادي الهلال بثاني الأهداف في شباك نادي الاتفاق من ركلة جزاء.

وكان حكم المباراة، احتسب ركلة جزاء للاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو بعد سقوطه في منطقة الـ18 الخاصة بفريق الاتفاق، لينفذها اللاعب النيجيري بإتقان شديد معلنًا تقدم الزعيم بثاني الأهداف في الدقيقة الـ52.