عزز المهاجم النيجيري أوديون إيغالو من تفوق نادي الهلال بثاني الأهداف في شباك نادي الاتفاق من ركلة جزاء.
من ركلة جزاء.. إيغالو يضيف الهدف الثاني لـ #الهلال ⚽
الاتفاق 0 × 2 الهلال#الاتفاق_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/vIPCLlAsjp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022
وكان حكم المباراة، احتسب ركلة جزاء للاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو بعد سقوطه في منطقة الـ18 الخاصة بفريق الاتفاق، لينفذها اللاعب النيجيري بإتقان شديد معلنًا تقدم الزعيم بثاني الأهداف في الدقيقة الـ52.
لقطة احتساب حكم المباراة لركلة الجزاء لـ #الهلال . #الاتفاق_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/BSK2kSAtaQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022
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