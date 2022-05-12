كشف الإعلامي وليد الفراج عن المدة المتوقعة لإيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، وذلك بعد تناوله مادة منشطة محظورة.

#وليد_الفراج: فهد المولد استخدم دواء فيه مادة محظورة دون إبلاغ دكتور النادي وقد تكون مدة ايقافه لـ 5 أشهر وتنتهي مع بداية الموسم الجديد

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⁧#شاهد pic.twitter.com/FTmrkvEjcu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2022

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “المولد تناول مادة منشطة أثناء تلقيه علاج في أحد المستشفيات ولم يخبر طبيب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد بتلقيه هذه المادة المنشطة”.

وأضاف الفراج: “قد تكون مدة إيقاف المولد 5 أشهر وتنتهي مع بداية الموسم الجديد”.

المولد أخذ المادة دون إخبار طبيب النادي:

وكان الناقد الرياضي منار شاهين علق على القضية قائلًا: “تم الانتهاء من جلسة الاستماع للاعب فهد المولد ولجنة المنشطات قبل قليل.. ومن المقرر إصدار الحكم النهائي على اللاعب خلال أسبوع من الآن”.

وطمأن منار شاهين جماهير الاتحاد بشأن عقوبة فهد المولد المتوقعة، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بإذن الله الأمور تكون في مصلحة اللاعب وتخفيف مدة العقوبة”.

وسبق أن تم إيقاف المولد بسبب المنشطات في عام 2019 لمدة عام.