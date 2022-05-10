حظى السجال الذي دار بين إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ومحمد المسحل لاعب نادي الاتفاق سابقًا بعد تغريدة الأخير التي دعا فيها ماسك إلى الاعتراف بوجود الله بزخم كبير عبر مواقع التواصل.

تغريدة إيلون ماسك الغامضة ونصيحة المسحل

وكان مالك تويتر كتب تغريدة مثيرة للجدل عن الموت قال فيها: “إذا مت في ظروف غامضة فإنه من الجيد معرفتكم جميعًا” وفي وقت لاحق تبين أن هذه التغريدة كتبت بعد تهديد مسؤول روسي له إثر قيامه بتوصيل خدمات الإنترنت إلى أوكرانيا عبر الأقمار الصناعية المملوكة له.

تعليق محمد المسحل

وعلق اللاعب محمد المسحل على التغريدة بالقول: “لن تموت قبل يومك يا إيلون، على أي حال أنت أو كنت شخصية فريدة في هذا العالم، أنا فقط أتساءل عن شيء واحد: كعبقري، ألم تدرك بعد أن هناك خالقًا عظيمًا لهذا العالم؟ إذا فعلت، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير. بوركت”.

رد ماسك

إيلون ماسك وقال: “شكرًا لك، لكن لا مانع لدي من الذهاب للجحيم، إذا كانت هذه وجهتي فعلًا، لأن الأغلبية الساحقة من البشر ستكون هناك”. وتوقف ماسك عن الرد بعد هذه التغريدة لكن متابعي المسحل تفاعلوا مع تغريدته ما بين مؤيد ومعارض.

تهديد روسي

وكان رئيس شركة روس كوسموس، دميتري روغوزين، حذر رجل الأعمال الأمريكي، من أنه سيتعين عليه تحمل المسؤولية كالرجال لتزويده القوات الأوكرانية بوسائل الاتصالات العسكرية.

وبحسب روسيا اليوم أضاف روغوزين: “وفقًا لمعلوماتنا، تمت بواسطة البنتاغون عمليات تسليم القوات المسلحة الأوكرانية صناديق البريد لتلقي ونقل الإنترنت من شركة Starlink. وبالتالي، يشارك ماسك في إمداد القوات الفاشية في أوكرانيا بوسائل الاتصالات العسكرية، ولهذا عليه أن يتحمل المسؤولية كرجل بالغ، لا تحاول التظاهر بالغباء يا إيلون”.