منذ أن أعلن عن تملكه شركة تويتر بشكل كامل أخذت تغريدات إيلون ماسك منحى مختلفاً عما كانت عليه من قبل حيث بدا في تغريداته مستعرضاً للقوة معتزًا بما حققه.

وفور إعلان استحواذه على تويتر كتب ماسك تغريدة تمنى فيها أن يبقى معارضوه على المنصة ولا يغادروها بعد أن أصبح مالكًا لها.

واليوم أعاد ماسك تغريدة سابقة من عام 2022 عبارة عن صورة نمر كتب تحتها بالإنجليزية : “ها نحن ذا ” وعلق عليها بالقول: هذا ما أكرره دائمًا.

إيلون ماسك يستحوذ على تويتر

وفي وقت سابق توصل رجل الأعمال الأمريكي، إلى اتفاق للاستحواذ على “تويتر”، سيحصل المساهمون بموجبه على 54.20 دولار للسهم.

والسعر المذكور وصفه ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، بأنه عرضه “الأفضل والأخير” لشراء منصة التواصل الاجتماعي.وتصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 44 مليار دولار.

منصة لتعزيز الثقة:

وصرح ماسك بأن تويتر سيكون منصة لتعزيز الثقة وسنتصدى لأي تضليل، وسيعمل على تعزيز الثقة في تويتر ومحاربة الحسابات الروبوتية الوهمية.

وشدد رجل الأعمال على أن تويتر منصة رقمية ستهتم بمناقشة القضايا الإنسانية، متابعًا: “سأجري تغييرات تقنية تعزز عمل منصة تويتر”.