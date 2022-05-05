وجه إيمليانو دياز، مساعد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، رسالة إلى جماهير الهلال، مؤكدًا أن المباريات المتبقية بمثابة النهائيات.

رسالة إيمليانو دياز لجماهير الهلال

ونشر إيمليانو دياز عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكتب باللغة العربية: “الأفضل لم يأت بعد”.

وعلق باللغة الإنجليزية قائلًا”: “قد يكون لدينا انتكاسة.. لكننا لن نتوقف أبدًا عن التواجد معًا، والقتال حتى النهاية، فخور بعائلتي لأنهم لا يستسلمون أبدًا”.

واختتم إيمليانو دياز رسالته إلى جماهير الأزرق، قائلًا: “لدينا 7 نهائيات متبقية ونحن ذاهبون من أجل كل شيء، معًا حتى النهاية.. أحب الأزرق”.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراته المؤجلة أمام الفيحاء، ويستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.