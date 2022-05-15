تحتفل المطربة السورية أصالة نصري اليوم الأحد بعيد ميلادها الـ53، وانهالت عشرات رسائل التهنئة على صفحة الفنانة الرسمية بموقع تويتر، وجاء أبرز رسالة من ابنتها شام الذهبي.

رسالة ابنة أصالة

هنأت شام الذهبي، ابنة المطربة أصالة نصري، والدتها بعيد ميلادها الـ53، عبر رسالة مفتوحة وجهتها لها.

وقالت شام الذهبي في رسالتها المفتوحة باللهجة العامية السورية من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام مرفقًا بلقطة تجمعها بوالدتها: “أنتي الحياة اللي بعيش من خلالها، أنتِ سبب كل شيء بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بها الدنيا، قوتك إلى قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح، شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة وتخلينا نشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري تسامحي بعد وتتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير؟ هي محبة وطهارة غير إنسانية”.

وتابعت: “لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة، إنتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار. الدعاء اللي بدعي كل يوم أن أجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدني.. بعشقك كلمة صغيرة كتييير… أنا كلي حب وكلي ملكك، كل سنة وإنتي ست رأسي، كل سنة وإنتي سلطانة المحبة”.

أصالة نصري تنعى الشيخ خليفة

ويتزامن عيد ميلاد المطربة مع حالة الحداد العام في الوطن العربي على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ما دفع أصالة لإلغاء حفل لها بدولة الكويت يوم 13 مايو الجاري.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ” رحم الله قائد الإمارات وكل التعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحة التامة.. ليكملوا مسيرة النجاح والتقدم.. رحم الله”.

إطلالة أصالة نصري الأخيرة

دولة الإمارات العربية المتحدة، ما دفع أصالة لإلغاء حفل لها بدولة الكويت يوم 13 مايو الجاري.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ” رحم الله قائد الإمارات وكل التعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحة التامة.. ليكملوا مسيرة النجاح والتقدم.. رحم الله”.