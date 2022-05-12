روى لويفي العطوي ابن عم مشعل العطوي الذي اختفى لمدة أسبوع في تبوك قصة بقائه لمدة 7 أيام بدون طعام أو مياه.

فيديو | ابن عم المفقود في #تبوك لويفي العطوي: هذا سبب مكوث #مشعل_العطوي لـ ٧ أيام بدون أكل ولا شرب #الراصد pic.twitter.com/Uxd4nrQjCE

— الراصد (@alraasd) May 11, 2022

وقال لويفي العطوي لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: إن ابن عمه ظل في سيارته يوم الخميس كاملًا ثم انقطع الرجاء لديه، وبدأ يسير على قدميه حتى قطع مسافة 20 كيلو سيرًا على الأقدام”.

7 أيام بلا أكل ولا شرب:

وأضاف أن سبب بقائه لمدة 7 أيام بدون أكل أو شرب أنه كان يرى في الليل منارة توجد في قرية المعظم والتي تبعد نحو 120 كيلو عن المكان المفقود به.

وتابع لويفي العطوي: “كان ابن عمي في النهار يستظل تحت الأحجار ويسير ليلًا”.

وقال العطوي: “تم نقل ابن عمي إلى المستشفى، ولكنه بحالة صحية جيدة وحالته مستقرة ولله الحمد”.