عَقَدَ معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة- أمس- سلسلة لقاءات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات التقنية والابتكارية العالمية وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة هذه الأيام في مدينة دافوس السويسرية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التقنية والبحث والتطوير والابتكار، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، وكخطوة لتنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار في المملكة.

اجتماعات عديدة:

وبدأَ وزير الاتصالات السواحة، أولى اجتماعاته مع الرئيس التنفيذي لشركة «IBM» أرفيند كريشنا، مُطلعًا إياه على رؤية المملكة لمستقبل تعزيز قدرات الكوادر والمواهب، ودعم تبنِّي الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

وناقشا فرص إنشاء مختبرات الحوسبة الكمية وسلسلة الكتل (بلوك تشين) الخاصة بشركة IBM لجلب الحوسبة الكمية إلى قدرات بلوك تشين السعودية، وتأسيس مقرٍّ لشركة «IBM» في السعودية، إضافةً إلى ذلك ناقشا معًا فرص تمكين وتسريع تطبيق أحدث التقنيات في المدن الذكية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك وتمكين استثمارات الشركة في المملكة، وتعزيز مرونة البنية الرقمية، ودعم ريادة المملكة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي لقاءٍ آخر، اجتمع وزير الاتصالات بالرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «HCL Technologies» سي فيجاياكومار، وناقشا معًا سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة، كما استكشفا معًا فرص التعاون الإستراتيجي في مجالات الجيل الخامس «5G»، وإنترنت الأشياء «IoT»، والذكاء الاصطناعي «Al»، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، خاصةً في مجالي حلول الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

تنمية المحتوى الرقمي:

وفي مجال تنمية المحتوى الرقمي، التقى وزير الاتصالات، بالرئيس التنفيذي لشركة تيك توك «TikTok» شو زي تشو، لمناقشة مستقبل المحتوى الرقمي في المملكة، وضرورة التعاون لإنجاح برنامج «IGNITE» الذي أطلقته المملكة مؤخرًا لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، كما ناقش اللقاء أهمية تعميق التعاون بما يصبُّ في تنمية وتطوير المواهب والقدرات الرقمية الوطنية في عدد من المجالات ذات الصلة؛ وعلى رأسها المحتوى الرقمي.

كما التقى وزير الاتصالات، بالرئيس التنفيذي لشركة «CISCO» تشاك روبنز، واطلع معاليه على أحدث التطورات التقنية للشركة، وناقشا خلال لقائهما مستقبل التقنية والابتكار في المملكة، وضرورة تعظيم التأثير والتعاون في مجالات التقنيات الناشئة، ورأس المال البشري، وتنمية المواهب المحلية، والبحث والتطوير، كما بحثا إمكانية تأسيس شبكة محلية في المملكة لتقنية سحابية كاملة.

وفي ختام لقاءاته، اجتمع بمديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات “ITU” دورين بوجدان، وناقشا أهمية تعزيز التعاون الإستراتيجي، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتقديم شراكات جديدة حول الاتصال والابتكار والتحول الرقمي وإشراك الشباب.