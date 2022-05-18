أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة على أساس سعر 32.60 ريال.

زيادة رأس المال:

وبحسب بيان لمجموعة أنعام القابضة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة يوم أمس الثلاثاء 16/10/1443هـ الموافق 17/05/2022م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم المجموعة ليوم الأربعاء 17/10/1443هـ الموافق 18/05/2022م على أساس سعر 32.60 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

إيداع الحقوق:

ولفتت إلى أنه سيتم إيداع حقوق مجموعة أنعام الدولية القابضة في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 21/10/1443هـ الموافق 22/05/2022م.