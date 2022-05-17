وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمس على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 27.25 ريال لهذا اليوم، و إلغاء الأوامر القائمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس المقبل.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 234.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12914.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 405 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, سليمان الحبيب, بوبا العربية, علم, ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين, أليانز إس إف, أكسا التعاونية, ولاء, ومدينة المعرفة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 9.89% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي، الإنماء, الأهلي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, الأهلي, اس تي سي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضًا 304.60 نقاط ليقفل عند مستوى 22540.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 717 ألف سهم تقاسمتها 2302 صفقة.