أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن الاحتفال بالفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء يحتفل باللقب

ولفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول يصل إلى المجمعة عند الساعة السابعة مساء، وستتوجه الحافلة إلى مقر النادي، وستقام احتفالية خاصة بالأبطال بعد صلاة المغرب.

وتوج الفريق الفيحاوي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليحقق العديد من المكاسب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مواجهة صعبة أمام ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الفيحاء لمواجهة ضمك، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق البرتقالي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس بـ42 نقطة.