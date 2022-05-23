أوضح أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك علاقة وثيقة بين التوتر وظهور الشعر الأبيض، وفق دراسة أجريت في 2020م، تحت إشراف طبيب من جامعة هارفارد، ونشرتها مجلة نيتشر Nature Arabic.

وتشير الدراسة المذكورة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين التوتر وابيضاض الشعر، نظرًا لأن الجهاز السيمبثاوي يفرز مادة النوربينفرين في حويصلات الشعر، والتي تحول الخلايا الجذعية التي تفرز الصبغة في الشعر إلى صبغة، فلا تتبقى خلايا تفرز اللون في الشعر.

وجاء نشر الفيديو في أحد البرامج على قناة الرسالة، والذي ناقش قضية ابيضاض الشعر بالتزامن مع دخول موسم الامتحانات وانتشار التوتر بين الطلاب.

الشعر الأبيض والشيخوخة

ويتجنب معظم الناس الإبقاء على الشعر الأبيض في الرأس؛ لما يوحيه من تقدم السن والشيب، إلا أنه في كثير من الأحيان يأتي في سن مبكرة كدلالة على نقص الميلانين والصبغة في الجسم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن التوتر العصبي، والخوف الشديد، لا يقتصر تأثيرهما على الجهاز العصبي أو ظهور الشعر الأبيض فقط، إلا أنهما قد يتسببان في ظهور التصبغات على الجلد أو البهاق نظرًا لتأثيرهما المباشر على الخلايا المنتجة للصبغة في الجسم.