يدرس باحثون في شركة ديكسكوفر ليمتيد في جامعة ستراثكلايد في إسكتلندا اختباراً جديداً للدم، يكشف مرض السرطان في 48 ساعة.

ووفق صحيفة التايمز البريطانية، اكتشف هذا الاختبار 96% من أورام المخ، بما في ذلك مرضى يعانون من أكثر أشكال السرطان عدوانية.

تطوير الاختبار ليشمل 8 أنواع

ويسعى الباحثون حالياً إلى الحصول على دليل يوضح أن الجسم يستجيب للسرطان، بدلاً من البحث عن دليل على وجود المرض، وقد تم تطوير الاختبار ليشمل ثمانية أنواع من الأورام.

ويقول ماثيو بيكر كبير مسؤولي التكنولوجيا في ديكسكوفر إن هذا الاختبار يسمح بإمكانية إجراء فحص الدم والإبلاغ عن الحالات في غضون 24 إلى 48 ساعة، ويدعم اتخاذ قرار الطبيب العام بشأن المرضى الذين تجب إحالتهم للتصوير السريع للدماغ عبر الأشعة.

تقنية سريعة ومنخفضة التكلفة

وأكد بيكر أن هذه التقنية السريعة والمنخفضة التكلفة تلعب دوراً حيوياً أيضاً في السعي لاستعادة خدمات هيئة التأمين الصحي البريطاني من تأثيرات وباء كورونا.

ولمعرفة مدى نجاح اختبار الدم الجديد في التقاط أورام المخ استُخدم على أكثر من 980 مريضاً، ووُجد أن 45 من أصل 47 مريضاً يعانون المرض.