أشارت إحدى الاختصاصيات إلى أن درجة الحرارة المرتفعة تساهم في زيادة الضغط النفسي على الإنسان.

فيديو | اختصاصية: دراسة تؤكد أن "الحر" يساهم في الضغط النفسي#الإخبارية pic.twitter.com/eWKKqQgRxx

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2022

وقالت خلال استضافتها في قناة الإخبارية: “إن الموسم إذا كان موسمًا ضاغطًا يزيد من أعباء الإنسان بالإضافة إلى الأحداث الضاغطة”.

وتابعت: “جو الله دائمًا جيد إلا أن بعض الدراسات أكدت أن الحر ودرجات الحرارة المرتفعة تساعد في زيادة الضغط النفسي“.

الحرارة والضغط النفسي:

وتشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تمدد الأوعية الدموية ومن ثم ارتفاع ضغط الدم، وهو ما قد يصيب الشخص بالصداع أو بغير ذلك من الأعراض المرضية كالتعب والإعياء.

كما أوضح بعض الأطباء أن الشعور بالتوتر والضغط النفسي، يحدث نتيجة تأثير ارتفاع درجة حرارة الجسم؛ نظرًا لأنه يؤثر على نسبة إفراز هرمون الأدرينالين فيرتفع؛ ما يؤدي لزيادة حدة الغضب والتوتر، بالإضافة لسرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن المملكة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة في بعض المناطق إذ قاربت درجات الحرارة في الظل 48 في جدة؛ ما يزيد من الشعور بالتعب أو ما يعرف بالإجهاد الحراري، تأثرًا بالطقس.