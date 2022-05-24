بعد أن تدخّلت السلطات المصرية استجابةً لاستغاثة عائلة الشاب المصري، مؤمن كامل، المختطف منذ أيام في دولة جنوب إفريقيا، أوضح الوالد أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 7 ملايين راند (أي ما يقارب 443 ألف دولار أميركي) خلال 48 ساعة.

وشدد هيثم كامل على أن “العائلة لا تملك هذا المبلغ، ولا تعلم ما عليها فعله”، لإنقاذ الشاب.

انقطاع أخبار الشاب

كما كشف أن أخبار نجله كانت انقطعت فجأة منذ أكثر من 10 أيام، ليصدمهم خبر اختطافه مع زميل له، بحسب ما نقلته صحيفة “القاهرة 24”.

اختفاء وطلب فدية

وتابع أن مؤمن سافر يوم 17 مارس الماضي إلى دولة جنوب إفريقيا، للالتحاق بإحدى أكاديميات الطيران هناك، وكانت العائلة تتواصل معه يومياً دون أي مشكلات، إلى أن انقطعت أخباره فجأة وفقدوا الاتصال به يوم الجمعة قبل الماضية .

وعند سؤال الأكاديمية جاء الجواب بأن الشاب خرج مع صديقه ولم يعد منذ مساء الخميس.