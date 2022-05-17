أعلنت مجموعة صافولا عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2022 والتي شهدت ارتفاع أرباح الشركة 76% إلى 270 مليون ريال مقارنة بـ 153 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

سبب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن سبب ارتفاع صافي الربح للربع الأول من العام 2022م مقارنة بصافي الربح المحقق في الربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيس إلى الارتفاع في إجمالي الربح والذي يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم المبيعات والذي قابله ارتفاع جزئي في أسعار السلع في قطاع تصنيع الأغذية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية.

وقد جاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من ارتفاع صافي تكلفة التمويل و ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام 2022م مبلغ وقدره 7,5 مليار ريال بزيادة قدرها 26% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 234.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12914.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 405 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, سليمان الحبيب, بوبا العربية, علم, ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين, أليانز إس إف, أكسا التعاونية, ولاء, ومدينة المعرفة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 9.89% .