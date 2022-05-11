ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجعها بنحو 10% في الجلستين السابقتين مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي ومع توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا.

حظر واردات النفط الروسي:

واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة.

وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.

برنت يرتفع:

وارتفعت أسعار خام برنت 2.86 دولار أو 2.8% إلى 105.32 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 102.29 دولار للبرميل، بارتفاع 2.53 دولار سنتاً أو 2.5%.