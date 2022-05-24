تراجع 8 سلع

وشهدت الفترة انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%) من السلع مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (إبريل 2021) وبلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك متابعتها باهتمام لكل ما يتعلق بقضايا المستهلك في المملكة، وأكدت أنه وبحسب اختصاصها بأنها واصلت أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة طوال الفترة الماضية وقامت بتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية، بالإضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات والتحديات إلى الجهات الحكومية المعنية ذات السلطة التشريعية والرقابية في حدود صلاحياتها، حيث إنه ليس لديها أي سلطة تشريعية أو رقابية تخولها باتخاذ أي قرارات ذات علاقة بموضوع الأسعار، وأكدت أن الجهات الحكومية المعنية تتابع وتدرس باهتمام هذه المواضيع بشكل مستمر.

دور المستهلك في تراجع الأسعار

وأكدت الجمعية أن للمستهلك دورًا كبيرًا في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثِّل قوة تستطيع السيطرة على ذلك؛ متى ما تكاتف المستهلكون؛ ولذا، توصي جمعية حماية المستهلك مجتمع المستهلكين في ظل وفرة الخيارات بالحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاتهم وتستمر الجمعية بنشر مقارنات ومتوسطات الأسعار للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات على موقعها الإلكتروني.

كما نشرت الجمعية المجموعات الغذائية ونسبة الارتفاع ما بين الفترتين لكل مجموعة كما يلي: