أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 755980 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أنه تم تسجيل 114 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742677 حالة ولله الحمد.

كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة، إلى 9104 حالات وفاة، كما تم تسجيل 51 حالة حرجة.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. كذلك عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

تأمين علاج كورونا

كما يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.