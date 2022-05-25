سجلت الصادرات السلعية للمملكة في الربع الأول من عام 2022 ارتفاعًا بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021 بنسبة 72.7% حيث بلغت قيمتها 359.3 مليار ريال، مرتفعة من 208 مليارات ريال عن العام السابق.

الصادرات البترولية

ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 133.6 مليار ريال بنسبة 90.3 % وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الأول من 2021 إلى 78.3% في الربع الأول من عام 2022 ، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 37.4 مليار ريال ونسبة 11.6.%.

الصادرات غير البترولية

هذا وقد سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) في الربع الأول من عام 2022 ارتفاعًا بنسبة 29.4%بالمقارنة مع الربع الأول 2021 ، حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليار ريال ونسبة 5.4 %.