سجل سعر البترول اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل سعر خام برنت 112.55 دولار، بينما سجل سعر خام غرب تكساس 110.28 دولار، فيما سجل سعر خام أوبك 112.04 دولار للبرميل.

الأحداث العالمية

وألقت الأحداث العالمية بظلالها على سعر البترول اليوم، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه المستجدات على عدد من الأصعدة خلال الفترة المقبلة، حيث تحيط التخمينات بكيفية تطبيق إجراءات الحظر المزمع فرضها من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

ويأتي قرار الصين بخصوص القرارات الخاصة بعمليات الإغلاق في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سينعكس عنها من بطء في نمو الاقتصاد الصيني وما يترتب عليه من معدلات الطلب على النفط.

اتجاه متصاعد

وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار البترول اليوم، إلا أن المنحنى السعري له مازال يتصاعد إلى الأعلى، وسط توقعات عالمية بارتفاع وتيرة الطلب على النفط، في ظل مؤشرات تشير إلى اتجاه الصين لتخفيف حدة الإغلاق جراء كورونا ورفع معدلات طلب شراء النفط، حيث تعتبر الصين المستورد الأكبر للنفط على مستوى العالم.