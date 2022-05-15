اختتمت «ارتياد للتدريب»، الرائدة بمجال تأهيل وتدريب ورفع قدرات الموارد البشرية، دورة “مهارات الاتصال الفعّال والعلاقات الإنسانية”، المُقدّمة من «ديل كارنيجي العالمية»، والتي تُمثلها «ارتياد للتدريب»، في المملكة العربية السعودية. وتم تقديم الدورة من قِبَل المدربة زهاء السنيدي، وقد استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة (١٧) متدربًا، وذلك في فندق “هيلتون تربل تري” بالرياض.

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وتناولت الدورة عدة محاور على مدى الأيام الثلاثة، والتي تمثّلت في زيادة الثقة بالنفس، وتقوية مهارات التعامل مع الآخرين، وتدعيم مهارات التواصل، وكذلك تدعيم المهارات القيادية وتقليل التوتر وتحسين التوجهات.

‎ومن جهتها، أوضحت الأستاذة زهاء السنيدي، المدير التنفيذي لـ «ارتياد للتدريب» وأول مدربة سعودية معتمدة لدى ديل كارنيجي، أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للدورات التي نقيمها، مؤكدة أهمية مثل هذه الدورات التي تعمل على تنمية مهارات وقدرات المُتدربين في عملية الاتصال والتواصل الفعّال، بالإضافة إلى دورها في إكسابهم مزيدًا من المهارات من خلال التركيز على التطبيق والممارسة العملية في الدورة.



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جدير بالذكر أن «ارتياد للتدريب» ضمن الممثلين المُعتمدين لدى «ديل كارنيجي العالمية»، حول العالم، والتي بدأت التدريب منذ أكثر من مائة عام، ولـ «ارتياد للتدريب»، أكثر من ١٥ عاماً من الخبرة في التدريب والتطوير وتمكين القدرات المحلية بمعايير عالمية.

‎كما يشارك بالبرامج التدريبية مواهب في مختلف المناصب من جهات متنوعة، حيث يحصلون على شهادات معتمدة من «ديل كارنيجي العالمية العالمية»، ومن مؤسسة التدريب التقني والمهني.