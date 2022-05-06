ينتظم ملايين الطلاب في المدارس المختلفة والجامعات على مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

نهاية إجازة عيد الفطر

وكان الإجازة من المقرر لها أن تبدأ يوم 24/09/1443 الموافق 25/04/2022، لكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بأن تبدأ الإجازة للطلاب ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م وتمتد حتى الأحد المقبل 07/10/1443 الموافق 08/05/2022.

الفصل الدراسي الثالث

وسيشهد الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة مرتين الأولى يوم 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 والثانية يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022 فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 01/12/1443 الموافق 30/06/2022.