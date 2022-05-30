شددت استشاري أمراض القرنية بمستشفى الملك خالد للعيون رفاه فيرق، اليوم الاثنين، على أن تعرض العدسات اللاصقة للماء داخل العين يستوجب استبدالها فورًا في أقرب فرصة.

العدسات اللاصقة والمياه:

وتابعت رفاه، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج نشرة النهار المذاع على قناة الإخبارية، أن ينصح بشكل عام عدم تعريض العدسات اللاصقة للماء نهائيًّا سواء خلال السباحة أو الاستحمام أو حمامات البخار.

التنظيف بالمحلول:

ولفتت إلى أنه يجب استخدام المحلول فقط لتنظيف العدسات وليس الماء، مشيرة إلى أنه في حال احمرار العين أو الإحساس بأي ألم يجب الذهاب لطبيب عيون.