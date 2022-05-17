قال استشاري طب الأسرة الدكتور علي الفرحان، إن ارتداء النساء العباءة السوداء يزيد من تأثرهن بحرارة الشمس، لافتًا إلى أهمية استخدام الكريمات الواقية، وتجنب الخروج في وقت الظهيرة، وتحت أشعة الشمس المباشرة إلا للضرورة، في ظل حالة الطقس الآن.

فيديو | استشاري طب الأسرة د. علي الفرحان :

العباءة السوداء للنساء تجذب حرارة الشمس، وفي كل عام تزيد درجة مئوية ونصف على الكرة الأرضية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rGt3qxTCKe

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022

الوقاية من أشعة الشمس

ونصح الفرحان خلال لقائه التلفزيوني بقناة الإخبارية، بتجنب التعرض لحرارة الشمس، والخروج قدر المستطاع، وشرب السوائل، واستخدام الكريمات الواقية، لافتًا إلى أن كبار السن والأطفال الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الكمية المطلوبة من الماء للشرب يوميًا تراوح بين لتر ونصف إلى لترين بالنسبة لكبار السن والبالغين، وأقل من ذلك للأطفال، مشددًا على أهمية تذكير الصغار بشرب الماء.

تأثر العباءة السوداء بحالة الطقس

كما أشار إلى أهمية اختيار الألوان الفاتحة في الملابس، الخفيفة ذات الأكمام الطويلة، واستخدام الكريمات الواقية والمظلات الشمسية، لمن لا يفضل ارتداء الشماغ والغترة وغطاء الرأس.

ولفت استشاري طب الأسرة إلى أن الإنسان أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الأرضية، نظرًا لاستخدام المكيفات وغيرها من الأمور المضرة للبيئة، ما تسبب في أزمات الاحتباس الحراري وغيرها.

وتتعرض المملكة لموجة ارتفاع في درجات الحرارة إذ وصلت إلى 48 في الظل في جدة، بالإضافة لموجة غبار شديدة تجتاح البلاد منذ الأمس، وسط توقعات باستمرارها حتى مساء اليوم.