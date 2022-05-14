أوضح استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله الحقيل أن ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” يعزى لفترة التقارب خلال موسم العيد.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله الحقيل:

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يعزى لفترة التقارب بموسم العيد.. ولا داعي للقلق بسبب ارتفاع نسبة التحصين#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/MEJtaJ4sT3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2022

وأضاف الحقيل، خلال استضافته مع قناة “الإخبارية”، أنه لا داعي للقلق بسبب ارتفاع نسبة التحصين.

أهمية الجرعة الرابعة

وتابع أن الجرعة الرابعة للقاح كورونا ضرورية فقط لمن لديهم أمراض مناعية، مؤكدا أن نهاية كورونا ستكون بالمناعة الذاتية.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله الحقيل: الجرعة الرابعة للقاح #كورونا ضرورية فقط لمن لديهم أمراض مناعية..

ونهاية #كورونا ستكون بالمناعة الذاتية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/kYfGMUPiS0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2022

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، 758795 حالة، بينما تم تسجيل تم تسجيل 263 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 743572 حالة ولله الحمد.

كما أعلنت وزارة الحصة، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9114 حالة وفاة، بينما تم تسجيل 63 حالة حرجة.