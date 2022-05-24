قال إبراهيم حمدي، استشاري الطب النفسي والإدمان: إن مادة الشبو يمكن أن تصيب متعاطيها بالفصام من أول جرعة وتدفعه لارتكاب الجرائم.

استشاري طب نفسي وإدمان: "البحث عن وهم المتعة والسعادة والتخلص من الاكتئاب" أبرز دوافع لجوء البعض لتعاطي مادة "الشبو" @DrIbrahimhamdi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Y3Fe4qXi9E

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 24, 2022

وأضاف حمدي، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن نسبة ارتكاب المدمن لجريمة ترتفع حسب الكمية والمواد المضافة والمخلوطة مع الشبو.

ارتفاع الجرعة:

ولفت إلى أنه بعد فترة من الإدمان وارتفاع الجرعة تزداد المصيبة والجرائم، مشيرًا إلى أن الشبو عبارة عن مادة كيميائية مصنعة وتهرب من الخارج.

وتابع: في الفترة الأخيرة زادت نسبة المتعاطين لمادة الشبو ومعظم الحالات أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة، والبحث عن وهم المتعة والسعادة والتخلص من الاكتئاب، أبرز دوافع لجوء البعض لتعاطي تلك المادة.