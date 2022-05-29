أكد استشاري عقم وأطفال أنابيب، نبيل برشا، أن أكثر من منظمة صحية عالمية حذرت من استخدام الخلايا الجذعية في علاج العقم.

استشاري عقم وأطفال أنابيب: نتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية في دراسات وأبحاث علاج العقم بالخلايا الجذعية بعد خمس سنوات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CA6TDQpCPd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 29, 2022

وتابع برشا خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المراكز التي تدعي علاج العقم بالخلايا الجذعية ليست موجودة في السعودية، ولا توجد حالة واحدة ثبت أنها عُولجت.

مطلب بالمعاقبة:

وشدد على أنه يجب معاقبة كل من يروج لعلاج العقم بالخلايا الجذعية، متوقعًا أن تكون هناك نتائج إيجابية في دراسات وأبحاث علاج العقم بالخلايا الجذعية بعد خمس سنوات.