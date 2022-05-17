نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر بالاعتدال في تناول الأطعمة لاسيما التي تحتوي على الدهون الحيوانية.

وأجاب النمر، عبر حسابه في “تويتر”، على سؤال أحد المتابعين حول ” هل السمن البلدي البقري يؤثر على الشرايين والقلب ؟”.

‎وأفاد الدكتور خالد النمر، عبر حسابه على موقع تويتر ، بالجواب عن هذا السؤال قائلاً : ” نعم يؤثر إذا رفع الدهون الثلاثية بصفة مستمرة “.

نصائح بالإقلال من الدهون الحيوانية

ونصح النمر بالإقلال من الدهون الحيوانية لمن يعانون من هذه الأمراض :

1– السمنة

2– ارتفاع الدهون الثلاثية

3– جلطات القلب

4– عدم ممارسة الرياضة اليومية

5– التدخين

وأضاف الدكتور خالد النمر: ” من لايعاني أيّاً مما سبقَ فلا حرَج عليه باعتدال”.