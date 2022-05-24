قال استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالعزيز الخالدي، إن مرض متلازمة تعرج الشرايين، أصبح منتشرًا في السعودية والشرق الأوسط.

وأضاف د. عبدالعززي الخالدي أن مرض تعرج الشرايين من الأمراض النادرة، وسببه زواج الأقارب أو الزواج من نفس القبيلة.

د. عبدالعزيز الخالدي – استشاري أمراض القلب: مرض متلازمة "تعرج الشرايين" يكثر لدينا بسبب التزاوج في نفس القبيلة، وهذه الحالات دقيقة جدا، وبرنامج الجراحة المتقدمة للشرايين رائد في هذه الجراحات على مستوى العالم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CUWVOpr6fl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 24, 2022

متلازمة تعرج الشرايين

وأوضح الخالدي، خلال مقابلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن مرض متلازمة تعرج الشرايين يكثر في المملكة، وقد تم اكتشاف الحالة الأولى منذ 16 سنة، وكان يوجد لها وصف دقيق في الأبحاث العلمية ولكن لا أحد قدم لها علاجًا أو تدخلًا.

وأضاف الخالدي : ”كانت الحالة الأولى مستعصية والبنت في وضع سيء وأجرينا لها العملية بنجاح وبعد 5 سنوات تمكننا من إجراء 7 عمليات، والآن وصلنا إلى 37 حالة”.