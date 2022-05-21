استقبل فخامة رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، مساء اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

العلاقات المشتركة

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب الكونغو برازافيل الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استضافة إكسبو 2030

وأبدى فخامة الرئيس دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية، لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.