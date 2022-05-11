ثمّنت أسرة التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة، التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بنقل التوأم إلى المملكة لإجراء الفحوصات اللازمة لفصلهما.

فيديو | #مركز_الملك_سلمان ينقل طفلتين سياميتين يمنيتين إلى المملكة استعدادا لفصلهما#الإخبارية pic.twitter.com/8qE1ET06nS

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2022

فحوصات طبية:

وقال والد الطفلتين، حذيفة الفيرسي، إن طفلتيه ولدتا في شهر مارس وتبلغان من العمر شهرين، مبيناً في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، أنه بعد إجراء الفحوصات تبين أن الطفلتين ملتصقتان في منطقة البطن، وتشتركان في الكبد وجزء من الأمعاء الدقيقة، وأن حالتهما الصحية جيدة.

تواصل إجراءات السفر:

من جهتها، قالت مديرة مستشفى الصداقة الحكومي في عدن، الدكتورة كفاية الجازعي، إن الطفلتين نقلتا إلى الحضانة، وأشرف على عملية نقل ومتابعة الحالة مركز الملك سلمان، حيث ستتواصل الآن إجراءات السفر والاستعدادات السريعة لنقل الطفلتين للمملكة.