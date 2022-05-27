حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي القصيم وعسير؛ ما يؤدي لانعدام الرؤية الأفقية، حتى الخامسة من مساء اليوم.

أتربة في القصيم

وأوضح بيان المركز الصادر اليوم أن المناطق المتأثرة بالأتربة في منطقة القصيم هي: الأسباح، والبدائع، والثامرية، والخبراء، والرس، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء.

أمطار في عسير

كما توقع المركز أن تجتاح أمطار رعدية منطقة عسير مع نشاط في الرياح وتدنٍ في مستوى الرؤية، تؤثر على كل من المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، والمحايل.

توقعات الأرصاد اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره الصادر اليوم عن حالة الطقس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف حائل، والقصيم ويمتد إلى الرياض.

وتكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على كل من: مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يظهر الغيوم جزئيًا على مناطق حائل، والقصيم، والرياض، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.

ويسود طقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر.