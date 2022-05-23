عبر العديد من متابعي موقع تويتر عن استيائهم من ارتفاع أسعار الدجاج والبيض خلال الفترة الأخيرة، داعين إلى ترشيد الاستهلاك، مؤكدين أن المستهلك يلعب دورًا هامًا في ضبط إيقاع السوق من خلال التحكم في مستوى الطلب وأنه ليس الحلقة الأضعف كما قد يظن البعض.

الدجاج المبرد أم المجمد ؟

ونصح العديد من المغردين بالتوقف مؤقتًا عن استهلاك الدجاج المبرد لأن مدة صلاحيته تكون أقل من المجمد، بالتالي فإن وقف الشراء بشكل مؤقت للمبرد يجبر الشركات المنتجة على التفكير في إعادة ضبط الأسعار.

ثقافة عامة

وقال العديد من مغردي تويتر إن أسلوب الشراء هو ثقافة مجتمع، ويمكن إعادة النظر في هذا الأسلوب في ظل المتغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ومن الكويت قال الدكتور على الزغبي: إن المستهلك هو من يتحكم في ارتفاع أسعار السلع أو نزولها.. تشتري يرفعون السعر تمتنع ينزلون السعر هم بحاجتك ولست أنت من هو بحاجتهم.

الدولة تقدم التسهيلات

أما أحمد الميموني فقد تحدث عن التسهيلات التي تقدمها الدولة للشركات حيث قال: أعلاف مدعومة وإيجار مزارع أملاك الدولة بأرخص الأسعار.. لا ضرائب ولا قيمة مضافة.. وتسهيلات حكومية عن طريق الجمعيات التعاونية. وتساءل بالقول : ترفع الأسعار على المستهلك ليش.؟!

دعم أسعار الدجاج

أما أحمد الميموني فقد تحدث عن التسهيلات التي تقدمها الدولة للشركات حيث قال: أعلاف مدعومة وإيجار مزارع أملاك الدولة بأرخص الأسعار.. لا ضرائب ولا قيمة مضافة.. وتسهيلات حكومية عن طريق الجمعيات التعاونية. وتساءل بالقول : ترفع الأسعار على المستهلك ليش.؟!

التجارة تحذر من التلاعب في الأسعار

من جانبها حذرت وزارة التجارة من أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار، مشيرةً إلى تطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب بالأسعار.

وعزت الوزارة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التي يشهدها العالم إلى ارتفاع أسعار الشحن والمحروقات ونقص الإمدادات عالميًا.