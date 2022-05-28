أكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن الهيئة تحرص على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال التجهيزات والاشتراطات التي وضعتها لسيارات الأجرة.

متحدث الهيئة العامة للنقل: لدينا فرق رقابية تعمل على مدار الساعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات سواء في نقل البضائع أو الركاب إلى جانب منظومة الرصد الآلي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iXkrbw7ZQt — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 27, 2022

وتابع خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن سيارات الأجرة والتطبيقات تعد الوجه الأول عند استقبال أي زائر أو سائح.

اشتراطات عديدة:

ولفت إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الاشتراطات بما يضمن سلامة وراحة الركاب والمستخدمين.

نظافة وجودة:

وأشار إلى أن الهيئة اشترطت نظافة المركبة وجودتها العالية، وصدور أمر تشغيلي لا يتجاوز 5 سنوات لسيارات الأجرة، لافتًا إلى إطلاق منظومة الربط الآلي لسيارات الأجرة لرفع مستوى الامتثال في تطبيق الأنظمة والاشتراطات.

كما لفت إلى اشتراط وجود زي موحد موضح على موقع الهيئة كشرط لمزاولة العمل، مشددًا على أن هناك فرقًا رقابية تعمل على مدار الساعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات، سواء في نقل البضائع أو الركاب إلى جانب منظومة الرصد الآلي.