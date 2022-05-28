اغتال مسلّحون مجهولون، اليوم السبت، الفنان الليبي الشهير أحمد بحور أمام منزله بمدينة صبراتة غرب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسلحين أطلقوا رصاصات قاتلة على بحور، مباشرة بعد صعوده إلى سيارته، فلفظ أنفاسه داخلها قبل أن يتم إسعافه إلى مستشفى المدينة.

مواقف الفنان الراحل:

وعرف الراحل بمواقفه الداعمة للجيش الليبي، من خلال أغانٍ أشاد من خلالها بمعاركه ضد الإرهاب.

في حين وجهّ الليبيون أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش بالتورط بالجريمة، خصوصًا بعد رصد تحركات علنية لعدد من عناصره في الفترة الأخيرة بمدينة صبراتة، ما أثار مخاوف من عودة التنظيم إلى المدينة الساحلية التي كانت معقله قبل دحره منها عام 2017.

اتهام تنظيم داعش:

يذكر أن تنظيم داعش كان انتشر في صبراتة بين عامي 2014 و2016، وأقام بها عددًا من الدواوين ومراكز التدريب لعناصره الجديدة القادمة من عدة دول إفريقية وآسيوية، إلا أن المدينة انتفضت عليه وطردته.