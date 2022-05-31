أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، صباح اليوم الثلاثاء، عن شراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مشروع يعتبر من أكبر أعمال المسوحات في المملكة العربية السعودية ويشمل ساحل البحر الأحمر.

عظام سحلية بحرية ضخمة

وأسفرت أعمال الحفر الأولي التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة الرسمية للمسوحات والخرائط الجيولوجية في المملكة، خلال عشرة أيام، عن الكشف عن عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة.

تحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية

وأكدت شركة البحر الأحمر للتطوير استمرارها بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة مما سيضيف للتجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.