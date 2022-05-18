عثرت السلطات الأمريكية على نفق كبير لتهريب المخدرات بطول ستة ملاعب لكرة القدم، وهو يمتد من المكسيك إلى مستودع في منطقة صناعية في سان دييغو، وقالت السلطات: إن الممر السري كان يتضمن سككًا حديدية وأنظمة التهوية والكهرباء والجدران المقواة.

وقال عملاء في تحقيقات الأمن الداخلي: إن طوله يبلغ 1744 قدمًا وعمقه 61 قدمًا، وتم اكتشافه بالقرب من معبر حدودي في سان دييغو، كما تم العثور على أكثر من عشرة أنفاق أخرى متطورة في العقدين الأخيرين

وقالت السلطات الأمريكية: إنه من غير المعروف كم من الوقت كان النفق في الخدمة، وما هي كمية المخدرات التي مرت دون أن يتم اكتشافها، ولكن تم ضبط 799 كجم من الكوكايين، و75 كجم من الميثامفيتامين و1.6 كجم من الهيروين، والغريب في الأمر أن النفق يقع في واحدة من الأماكن الحدودية تحصينًا.

واتُّهم 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و55 عامًا، بالتآمر لتوزيع الكوكايين.

وعادة ما يتم تهريب المخدرات القوية، مثل الهيروين والميثامفيتامين والفنتانيل، عبر المعابر الحدودية الرسمية من المكسيك لأن صغر حجمها وافتقارها إلى الرائحة يجعل من الصعب اكتشافها، لكن الأنفاق تمنح المهربين ميزة القدرة على حمل أحمال ضخمة بسرعة البرق.

كيفية اكتشاف نفق المخدرات العملاق:

تم اكتشاف النفق حين لاحظ المسؤولون في الحدود تزايدًا في المركبات التي تحمل شحنات المخدرات، وبالتتبع اكتشفوا أن هناك منزلًا تم شراؤه حديثًا استُخدم لإخفاء المخدرات، ثم تعقبوا اثنين من المشتبه بهم غادروا المنزل في سيارة وتوجهوا إلى النفق، ثم اكتملت القصة باكتشاف النفق والقبض على الموزعين وتجار المخدرات.