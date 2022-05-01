وجه لاعبو نادي أتلتيكو مدريد صدمة للجار ريال مدريد برفض إقامة ممر شرفي له وذلك بعد تتويجه بـ لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه.

ومن المنتظر إقامة مباراة الأتلتيكو ضد الريال الأحد المقبل في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

سبب رفض إقامة ممر شرفي لـ لاعبي ريال مدريد

وذكرت التقارير أن عددًا كبيرًا من لاعبي أتلتيكو مدريد يرفضون فكرة إقامة ممر شرفي للاعبي الريال بعد أن تُوج بـ الدوري الإسباني خوفًا من غضب جماهير الأتلتيكو، التي تعتبر الريال عدوًا لدودًا لفريقها.

وكان أتلتيكو مدريد بالأمس قد تعرض للخسارة أمام أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، لتتعقد آماله في إنهاء الدوري الإسباني في الترتيب الثاني خلف ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 81 نقطة، حاسمًا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، أما إشبيلية فمتواجد بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 63 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 61 نقطة، ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

ويحتل ريال سوسيداد المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، فياريال سابعًا برصيد 52 نقطة، أتلتيك بيلباو ثامنًا برصيد 51 نقطة، أوساسونا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة، فالنسيا في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

رايو فاييكانو في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، وهو نفس رصيد فريق إسبانيول صاحب المركز الـ13.

إلتشي في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، ريال مايوركا بالمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، قاديش في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، غرناطة وديبورتيفو ألافيس وليفانتي في المراكز من 18 إلى 20.