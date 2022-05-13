أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن الحجاب في الهوية الوطنية للمرأة، إجباري، ويتم إرفاق التقارير الطبية عند طلب تغيير الصورة لتغير الملامح بسب العمليات الجراحية وغيرها.

#من_السعودية | المتحدث الرسمي للأحوال المدنية – محمد الجاسر: الحجاب في الهوية الوطنية للمرأة اجباري. #قناة_السعودية pic.twitter.com/g2ObUt6dOL

— قناة السعودية (@saudiatv) May 13, 2022

وتابع متحدث الأحوال خلال مداخلة هاتفية إلى قناة السعودية، أن صورة بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للرجل تكون بالزي السعودي، والذي يشمل الشماغ والغترة، أما بالنسبة للمرأة فتكون صورة الهوية بالحجاب.

الاسم في الإصدار الجديد:

وأضاف الجاسر، أن الاسم في الإصدار الجديد من بطاقة الهوية الوطنية يكون باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال اختلاف كتابة الاسم عما هو موجود بجواز السفر يتم التقدم بطلب من أجل ذلك.

تغيير الصورة:

وحول تغيير الصورة بالبطاقة بسبب تغير الملامح، قال متحدث الأحوال، إنه في حال إجراء عملية جراحية مثل عملية التكميم أو عمليات التجميل، وظهر تغيير للملامح، فيتم إرفاق التقارير الطبية مع طلب تغيير الصورة.

وتابع أنه يتم التوجه إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية وتقديم طلب بتغيير الصورة، وأن مكاتب الأحوال المدنية لديها الآن الصلاحيات لتغيير الصورة.