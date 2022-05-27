كشف المنتخب السعودي عن خوض الأخضر لمواجهة ودية في الرياض قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر يُلاقي كرواتيا وديًا

وذكر المنتخب السعودي لكرة القدم عبر حسابه على موقع “تويتر”، قبل قليل: “المباراة الوداعية لجماهيرنا قبل السفر إلى قطر، ستكون أمام منتخب كرواتيا، منها ستنطلق رحلتنا إلى المونديال السادس بشكل رسمي”.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد ضد المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم يوم 16 نوفمبر المقبل، في الرياض، ولم يتم الكشف عن ملعب المباراة الودية.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تضم منتخبات، الأرجنتين بولندا والمكسيك.

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد للمونديال

وأعلن رينارد عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعدادًا للمعسكر المقرر إقامته في إسبانيا، خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، في أولى مراحل الإعداد لكأس العالم 2022.

واستدعى رينارد 26 لاعبًا في قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا، حيث سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).