احتفل محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأربعاء، بيوم استقلال مملكة الأردن الهاشمية الـ76.

ووضع جوجل العلم الأردني ونبذة تاريخية عن عيد الاستقلال وتاريخه، الذي صادف يوم 25 مايو 1946.

برقيات تهنئة:

وكان الملك عبدالله الثاني قد تلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين، الذي يصادف الأربعاء، من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.

وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني والتبريك لجلالته وللشعب بهذه المناسبة، معربين عن تمنياتهم للأردن بالمزيد من التقدم والازدهار والرفعة.

يوم استقلال الأردن:

ويحتفل الأردنيون، اليوم باليوم السادس والسبعين لاستقلال بلادهم، متطلعين بعزيمة وأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً وإنجازاً لوطنهم، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء لدولتهم العزيزة التي دشنت مئويتها الثانية، بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وفي كل عام، يُباهي أبناء الأردن وبناته العالم بهذا اليوم الوطني، بما حققّوه من إنجازات وطنية، وما سطروه من قصص نجاح، جعلت من البلاد واحة أمن واستقرار، وليكون يوم الاستقلال، محطة احتفال بـ الإنجاز وانطلاقة جديدة في مسيرة إصلاح مستمرة ترتكز على قيم ومبادئ ثابتة، مُستلهمة من مبادئ ومنطلقات الثورة العربية الكبرى.

وتشهد محافظات البلاد، على مدى 3 أيام، احتفالات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.