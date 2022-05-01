توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل أن تشهد عدة مناطق في المملكة هطول أمطار وأتربة مثيرة للغبار حتى ثالث أيام العيد.

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن من المتوقع أن تكون سرعة الرياح في حدود 50 كلم في الساعة مع أتربة مثارة وعوالق ترابية تستمر من الغد وحتى ثالث أيام عيد الفطر مشيرًا إلى أن مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية ستكون الأكثر تأثرًا بها.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.