قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل إن التوقعات الجوية تشير لاستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المملكة.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: تؤثر "العاصفة الترابية" على شمال وشرق #المملكة.. وتصل درجة الحرارة في #مكة_المكرمة إلى 48 #الإخبارية pic.twitter.com/egl3C6rn1Z

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022

توقعات الأرصاد اليوم

تبلغ سرعة الرياح ما بين 50 إلى 55 كم/ساعة، وقد تصل هبات الرياح لأكثر من ذلك، في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وكذلك القطاع الشرقي من المملكة.

وأضاف خلال استضافته على قناة الإخبارية: “تزداد سرعة الرياح غدًا على طول القطاع الشرقي للمملكة، لتشمل القصيم، وحائل، والرياض، مع توقعات بهبوب عواصف رملية اليوم، وغدًا على الحدود الشمالية والقطاع الشرقي”.

كما تنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي والأوسط للبحر الأحمر، مع ارتفاع الموج إذ يصل لمترين، لذلك ينصح البحارة على الجزء الشمالي والأوسط بتوخي الحذر.

أيضًا من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية على المدينة المنورة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة؛ وكذلك على الطرق الواصلة بين المدينة ومكة المكرمة.

درجات الحرارة في مكة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فستكون أعلى درجة متوقعة في الظهيرة هي في مكة المكرمة وتبلغ 48 درجة في الظل، أما أقل درجة حرارة فستكون في الباحة تصل 16 درجة مئوية.

بذكر أن المملكة تتعرض منذ مطلع الأسبوع الماضي لتقلبات في الطقس، وارتفاع شديد في درجات الحرارة إذ بلغت العظمى في جدة 48 درجة مئوية في الظل، فضلًا عن الرياح المثيرة للأتربة التي قد تصل إلى حد العواصف على بعض المناطق.